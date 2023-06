Voile: Des orques attaquent un bateau lors de l’Ocean Race

Il n’y a pas à dire, les orques n’en finissent plus de faire parler d’elles. Ces derniers temps, les médias du monde entier ont consacré des articles à ces cétacés en raison de leur propension à s’en prendre à des bateaux, spécialement au large des côtes espagnoles. Et après s’en être prises à des bateaux de plaisance et à des pêcheurs, les orques ont trouvé une nouvelle catégorie auprès de laquelle faire l’étalage de leurs compétences belliqueuses: les bateaux de compétition.