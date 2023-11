Des orques font vivre 45 minutes d’enfer à l’équipage d’un yacht

«Malgré les tentatives d’amener le yacht au port l’unité a coulé près de l’entrée du port de Tanger Med», peut-on lire sur le réseau social. L’équipage est sain et sauf en Espagne. «Ce yacht représentait pour nous tout ce qu’il y a de plus merveilleux dans la navigation en mer. De solides amitiés se sont nouées à bord. Nous avons navigué sur ce voilier dans les plus beaux endroits d’Europe et des archipels atlantiques (…). L’amour de la mer l’emporte toujours et les amitiés demeureront», poursuit le texte publié le 1er novembre.