Autriche: Des os présumés du crâne de Beethoven de retour à Vienne

Des fragments présumés du crâne de Ludwig van Beethoven ont été remis à l’Autriche, où l’influent compositeur allemand est mort au 19e siècle, les experts espérant élucider les causes de sa surdité et de sa disparition. «Leur place est ici, à Vienne», a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse l’homme d’affaires américain Paul Kaufmann, qui a fait don de ces reliques à l’Université de médecine de la ville. Il en a hérité en 1990 à sa plus grande surprise, les découvrant dans le coffre d’une banque sur la Côte d’Azur. «Il y avait de nombreux trésors, dont cette boîte avec l’inscription ‘’Beethoven’’ à la surface», se remémore-t-il.