Des Ouïghours stérilisés de force?

Dans les régions où la communauté musulmane ouïghoure est majoritaire, le nombre de naissances aurait drastiquement chuté depuis 2016. Un rapport montre Pékin du doigt.

La Chine mène dans sa région du Xinjiang (nord-ouest) à majorité musulmane une politique de contrôle des naissances extrêmement coercitive, affirme une étude publiée lundi. Les Ouïghours, principalement musulmans et parlant pour la plupart une langue turcique, c'est-à-dire apparentée au turc, constituent l'un des 56 groupes ethniques du pays.

Ils représentent un peu moins de la moitié des 25 millions de personnes vivant au Xinjiang, immense territoire semi-désertique longtemps frappé par des attentats meurtriers, attribués par Pékin à des séparatistes et des islamistes.

Camps de rééducation politique

Des organisations de défense des droits de l'Homme accusent la Chine d'avoir interné dans la région au moins un million de musulmans, dans ce qu'elles appellent des camps de rééducation politique. Pékin dément ce chiffre et parle de centres de formation professionnelle, destinés à aider la population à trouver un emploi et à l'éloigner ainsi de l'extrémisme et du terrorisme.