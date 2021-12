Piratage : Des outils cassent les verrous de Netflix ou Disney+

Un hacker a publié des scripts qui permettent de télécharger, illégalement, les contenus vidéo des principales plateformes de streaming vidéo.

Le hacker se faisant appeler Widevinedump sur GitHub a porté un grand coup aux verrous numériques qui protègent les contenus des principales plateformes de streaming de films et séries TV du marché, à en croire TorrentFreak. Le site spécialisé rapporte que cet individu a mis à disposition divers outils sur la plateforme d’hébergement et de développement de logiciels libres rachetée par Microsoft. Ils permettent de casser le système de DRM (Digital Rights Management) de Netflix , Disney+ , Apple TV+ ou encore Amazon Prime.

Ces services de streaming se servent de la technologie Widevine DRM de Google pour contrôler l’accès à leur catalogue respectif et les protéger contre le téléchargement illégal. Or, les scripts divulgués par le hacker, d’abord par voie privée puis publiquement, sont capables de contourner ces protections. Selon TorrentFreak, ils semblent plutôt anciens et donc pas des plus sûrs, mais bien fonctionnels. Le site spécialisé met en garde contre leur utilisation pour télécharger du contenu. Cela peut entraîner l’exclusion d’une personne de la plateforme de streaming, mais ce serait là le moindre des ennuis encourus.