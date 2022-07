Cricket: Des ouvriers agricoles indiens ont arnaqué des parieurs russes

Des ouvriers agricoles indiens qui se font passer pour des joueurs de cricket, une ligue fictive, une chaîne YouTube pour retransmettre les matches en direct et un canal Telegram pour permettre à des Russes de miser de l’argent sur les résultats des rencontres.

Voilà l’imposture organisée par des escrocs dans une ferme du village de Molipur, en Inde, et qui a duré deux semaines avant d’être débusquée par la police.

Ainsi que le narre «The Times of India», «les 21 ouvriers agricoles et de jeunes chômeurs du village portaient à tour de rôle des maillots des Super Kings de Chennai, des Indiens de Mumbai et des Titans du Gujarat».