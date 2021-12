Genève – Des ouvriers exposés sans protection à de l’amiante, dénonce le SIT

Luc*, engagé en juillet 2020 et licencié en octobre dernier ( « un licenciement représailles car c’était un lanceur d’alerte » , a estimé Thierry Horner), a rapporté avoir travaillé sur plusieurs chantiers au cours desquels il s’est posé des questions quant à la présence éventuelle d’amiante. Sur l’un d’eux, au CERN, il dit avoir soulevé du lino et « j’ai vu de la colle d’amiante. » Quand il a prévenu son chef, celui-ci lui aurait rétorqué «c e n’est pas ça qui va te tuer, il faut finir le travail » , a relaté Luc. « On avait du mal à respirer, on ne se sentait pas bien. »

«On avait des doutes»

Sur un autre chantier, à Onex, « j’ai demandé si des tests d’amiante avaient été faits, mais on m’a dit de commencer à démolir, a poursuivi Luc. On avait de la peine à respirer. » Son collègue sur ce chantier, Jean*, temporaire sur plusieurs s it e s de travaux e ntre fin 2020 et début 2021, a r enchéri : « On sentait une odeur assez forte, qui mettait mal à l’aise, a-t-il relaté. On avait des doutes, mais personne n’a été à l’écoute. Un matin, en allant au travail, j’ai e u u ne douleur au thorax comme jamais je n’en avais eu. On m’a découvert une infection aux poumons. » La santé de Luc n’a pas été épargnée , a-t-il indiqué : il a eu des problèmes de respiration et des saignements de nez: « Je suis sportif et n’ai jamais eu de problèmes de santé, a-t-il expliqué. Je dois prendre des médicaments tous les jours. »