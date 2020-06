Meinier (GE)

Des ouvriers se sont fait tirer dessus à la carabine

Les forces de l’ordre ont bouclé en partie le village de Meinier (GE), où un individu a fait feu sur les ouvriers d’un chantier. Il n’y a pas eu de blessé. Le tireur présumé a été interpellé.

«Nous avons rapidement bouclé le secteur pour sécuriser les lieux et pour déterminer d’où provenaient les coups de feu, a indiqué Joanna Matta. Un homme a été interpellé et son arme a été saisie.» A 13h, le tireur présumé était en cours d’audition avec les forces de l’ordre. Son mobile, son âge et sa nationalité restent pour l’heure inconnus.