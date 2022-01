Consommation : Des pains de grandes surfaces contiennent des pesticides

Des substances suspectées d’être des perturbateurs endocriniens ont été retrouvées dans cinq pains sur les 28 testés en laboratoire.

Le pain tessinois de chez Lidl, le toast de froment foncé et le pain protéiné de chez Migros contenaient du butoxyde de pipéronyle. Le pain de mie au froment de chez Aldi et le pain bis de Lidl contenaient en plus de la cyperméthrine.

L’émission On en parle de la RTS, en collaboration avec le magazine «Bon à Savoir», a fait tester par un laboratoire 28 pains achetés en grandes surfaces, provenant de chez Aldi, Coop, Lidl et Migros. Parmi l’échantillon, cinq contenaient des résidus de butoxyde de pipéronyle, un synergiste qui renforce l’effet des pesticides. Dans ceux-ci, deux pains contenaient en plus des résidus de cyperméthrine, un pesticide. Le butoxyde de pipéronyle et la cyperméthrine sont suspectés d’être des perturbateurs endocriniens nocifs pour la santé.