Pancartes du public comme affiche du Paléo

Paléo Festival : Des pancartes du public comme affiche

Lise Mendes et Son Do, étudiants en communication visuelle et lauréats d’un workshop au sein de la HEAD-Genève, se sont inspirés des pancartes et slogans qu’on voit lors des manifestations. «L’idée de représenter le Paléo avec des pancartes nous est apparue comme une évidence. Par celles que nous avons vues sur le terrain bien sûr, mais plus largement par celles dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Mais contrairement aux événements lors desquels on affiche son mécontentement, nous avons choisi de prendre le contrepied avec des codes inversés, soit une démonstration positive et d’amour pour le festival», ont dit les deux étudiants en 2e année de bachelor. Concrètement, Lise et Son ont créé près de 230 pancartes différentes avec du matériel de récupération et des restes de peintures ou d’aérosols. Chaque pancarte terminée a ensuite été prise en photo au smartphone, puis détourée et assemblée avec d’autres. «Un bout de carton peut ainsi devenir un objet au message fort. Notre souhait: que le public s’empare du projet et débarque au Paléo avec ses propres pancartes».