Il se passe des choses étranges, dans le Simmental (BE). Vingt écriteaux – dont dix-huit panneaux de localité et deux panneaux de circulation – ont été dérobés la semaine passée dans neuf communes de la vallée de l’Oberland bernois. Une partie d’entre eux a réapparu comme par enchantement samedi, à Kandergrund (BE). «J’étais en train de promener mon chien lorsque j’ai vu des panneaux posés par terre», raconte Désirée Zurbrügg. La lectrice alémanique est perplexe: «Mais qui fait ça?» Contactée, la police confirme tant le vol que la réapparition d’une partie des écriteaux. Ceux-ci ont été saisis par les forces de l’ordre.