Angleterre : Des panneaux de rues londoniens aux enchères

Le conseil communal du quartier de Westminster, à Londres, organise une vente aux enchères de près de 300 panneaux de rues de la ville.

Le panneau de la fameuse Abbey Road, où se trouvait le studio d’enregistrement des Beatles et qui a donné son nom au onzième album du groupe, sera très prisé.

Réinvesti pour les habitants

Pimlico Road, célèbre pour ses magasins d’antiquités et de mobilier de designers, Westbourne Park Road sur la route du carnaval de Notting Hill et Belgrave Place du quartier chic de Belgravia s’annoncent également parmi les lots les plus prisés.