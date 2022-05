Vaud: des panneaux de verre pour mieux sécuriser le pont Bessières à Lausanne

Lausanne : Des panneaux de verre pour mieux sécuriser le pont Bessières

La capitale vaudoise fait installer des parois en verre de deux mètres aux extrémités de l’ouvrage, pour parer aux tentatives de suicide en augmentation depuis la pandémie.

Depuis sa rénovation en 2002, le pont Bessières à Lausanne possède un garde-corps rehaussé et incurvé, ce qui a fait baisser la moyenne des suicides de quatre à deux par année. Mais cela reste encore trop. Depuis lundi, la Ville a commencé des travaux qui dureront trois semaines afin d’installer des parois de verre de deux mètres aux deux extrémités du plus haut pont de Lausanne, nous apprend «24 heures» .

Alerté par les associations de prévention du suicide, qui ont signalé une augmentation des tentatives depuis la pandémie, notamment chez les jeunes, le service mobilité et aménagements des espaces publics à Lausanne a fait une nouvelle expertise du pont. Il en est ressorti que 80% des suicides se font par les extrémités moins sécurisées et en utilisant les obélisques pour grimper. Les autres 20% sautent du milieu du pont, à l’endroit le plus haut. L’opération s’inscrit dans une démarche plus large: un groupe de réflexion mis en place par la Ville devrait proposer d’ici à cet automne de nouvelles mesures concernant l’ensemble du pont.