Berne : Des panneaux solaires avec un composant à l’origine douteuse

L’annonce de pénuries d’énergie booste les discussions sur la transition énergétique vers le solaire. Ainsi, Lausanne veut faciliter l’installation de panneaux sur les toits en simplifiant le traitement des demandes. La ministre de l’énergie, Simonetta Sommaruga, multiplie les pistes pour développer cette production d’énergie. Dans la presse dominicale, on rappelle que la commission de l’énergie du Conseil des États veut que les obstacles liés au droit de l’urbanisme disparaissent en grande partie pour les grandes installations, par exemple en montagne.

Or, ce lundi, l’«Aargauer Zeitung» indique que 45% du polysilicium, un matériau pour la fabrication des cellules solaires, proviennent de la province chinoise du Xinjiang. Au total, l'Empire du Milieu fournit 80% des besoins mondiaux. Sauf que la Chine a été récemment pointée du doigt dans un rapport de l’ONU. Ce texte évoque de possibles «crimes contre l’humanité» et des «preuves crédibles» de tortures et de violences sexuelles à l’égard de la minorité ouïgoure dans la province du Xinjiang.