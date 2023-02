Energie: Des panneaux solaires sur son balcon: rentables en huit ans

Énergie : Des panneaux solaires sur son balcon: rentables en huit ans

Même de petites installations mobiles sur son balcon peuvent se révéler utiles pour couvrir une partie de sa consommation d’électricité et prendre conscience de l’utilité du solaire, selon un spécialiste.

Une installation solaire pour le balcon coûte environ 900 francs. IMAGO/Panthermedia

Avant de penser en grand avec des panneaux solaires sur le toit, on peut commencer modestement avec une petite installation photovoltaïque sur son balcon. C’est ce que font de plus en plus de Suisses, qui s’inscrivent dans une tendance au développement du solaire (lire encadré).

Un panneau sur son balcon coûte environ 900 francs. Selon l'Office fédéral de l’énergie (OFEN), la consommation annuelle moyenne d’électricité d’un ménage de quatre personnes est d’environ 3500 kilowattheures. «Une installation solaire de balcon générant 450 kilowattheures ne couvre qu’une petite partie des besoins en électricité», tempère Elias Estermann, expert de la société de conseil en énergie Oekowatt.

Mais si c’est envisageable, l’expert encourage l’installation d’un tel système. Avec un prix de l’électricité de 25 centimes par kilowattheure, par exemple, c’est environ 110 fr. par an d’électricité produite et donc un amortissement sur huit ans est possible.

Un bon moyen didactique

«Même si cette solution n’est rentable que sur une période assez longue, elle contribue à la transition énergétique, et on peut espérer une durée de vie de vingt ans pour le panneau. En outre, les utilisateurs apprennent à mieux connaître leur propre consommation d’électricité et cela contribue à faire des économies», poursuit l’expert en énergie. Avant de se lancer dans des frais, il vaut la peine d’avertir sa régie si l’on est locataire et de respecter quelques règles résumées ici.

L’énergie solaire fortement conseillée De grands champs de panneaux solaires sur les toits sont bien plus rentables que les petites installations sur les balcons. Dans la plupart des cantons, les nouvelles constructions doivent déjà être équipées d’une installation solaire sur le toit. À partir de 2024, cette obligation s’appliquera dans toute la Suisse aux nouveaux bâtiments d’une surface de plus de 300 mètres carrés. Dans le cadre du tournant énergétique, la politique pousse également à une obligation pour les bâtiments anciens.

