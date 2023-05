Genève: Des parcages gratuits dans quatorze vélostations

Le stationnement sera facilité pour les utilisateurs occasionnels des vélostations genevoises. La Fondation des parkings va rendre l’abonnement pour 24 heures gratuit à partir du 15 mai, sur quatorze sites. Le but est d’inciter les cyclistes à utiliser cette solution de parcage de courte durée, «afin de remédier à la saturation du stationnement de vélos sur la voie publique» et promouvoir le report modal, indique l’établissement public autonome.

Démarches simplifiées

Jusqu’à présent, le prix pour 24 heures variait de 50 centimes à deux francs. «On a constaté que, pour un usager ponctuel, au-delà du prix, le système pouvait sembler un peu compliqué, pas assez incitatif», précise Emmanuelle Merle, responsable de la communication de la Fondation des parkings. Si l’inscription sur l’application velocity.ch est toujours nécessaire, en revanche «il n’y aura plus besoin de procéder au paiement, ce qui facilite la démarche.» Cette nouvelle mesure ne concerne pas les abonnements 1 semaine, 1 mois ou 1 année. Elle ne s’applique pas non plus aux vélos spéciaux du type longs ou cargo.