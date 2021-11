Covid-19 – Des parents exigent la vaccination des enseignants du primaire

La protection des enfants divise

Chez les enfants de moins de douze ans, pas vaccinés pour l’heure, les infections par le Covid-19 sont à nouveau en hausse, rapporte la «NZZ am Sonntag». Mais une vaccination des 5 à 11 ans ne sera probablement pas approuvée et recommandée en Suisse avant début 2022, voire plus tard pour les plus jeunes. Et les experts divergent sur la façon de protéger les enfants en attendant. L’OFSP recommande ainsi des tests répétitifs dans les écoles. Et la Task force considère acceptable que les enseignants et les élèves plus âgés portent des masques. Des recommandations qui vont trop loin pour la Société suisse de pédiatrie, qui demandait en septembre dernier de réduire au minimum les mesures dans les écoles, dont notamment le port du masque obligatoire au niveau primaire, car elles sont contraignantes et médicalement non justifiées.