Genève : Des parents fâchés par le retour du masque à l’école

Une lettre de protestation signée par 2800 parents a été transmise au Conseil d’État. Un rassemblement est prévu mercredi devant l’Hôtel de Ville.

Le retour du masque à l’école passe très mal auprès de certains parents. L’association Collectif Parents Suisse (ACPS) a rédigé une lettre munie de 2800 paraphes à l’adresse du Conseil d’État afin de faire valoir leur désaccord. Elle estime que l’obligation de se couvrir le visage sur les bancs d’école «péjore grandement la santé psychique, mentale et physique des enfants, ainsi que la qualité de leur apprentissage». L’une des représentantes de l’ACPS a confié à la «Tribune de Genève» qu’«on ne peut pas sacrifier ces enfants, sur le long terme, pour protéger les personnes à risque, c’est sans fin.» Un rassemblement est prévu mercredi matin devant l’Hôtel de Ville. De son côté, la Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire (FAPEO), l’interlocuteur officiel des autorités, n’a pas de position formelle sur la question. Sa secrétaire générale juge cependant que les masques représentent la solution la plus rapide à mettre en place, et espère que la majorité des parents l’acceptera.