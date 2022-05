Thurgovie : Des parents priés de ne plus approcher la cour de récré

Une école primaire alémanique a dû appeler les adultes à se tenir à l’écart de l’établissement. Ils se mêlaient un peu trop des disputes de leurs enfants à la pause.

Pourquoi pareille demande? Selon la direction de l’école, citée par la «Thurgauer Zeitung», de plus en plus de parents, mais aussi des grands-parents se rendaient dans l’enceinte de l’école, avant et après les leçons, mais aussi pendant les grandes récrés. À l’image d’un père qui a récemment profité de cette pause pour réprimander violemment un élève de 6e année, accusé d’avoir agressé son fils. Un comportement intolérable selon la directrice Stephanie Schildknecht, interrogée par «20 Minuten». «Si cela se reproduit, nous interdirons l’accès à l’établissement.»