Lausanne : Des parents se battent pour des places à la cantine

Une vingtaine de familles du quartier de la Pontaise ont lancé une pétition pour que leurs enfants ne soient pas privés de cantine à la rentrée. La Ville a finalement trouvé des places d’accueil de jour.

Mauvaise surprise à la veille des vacances scolaires pour une vingtaine de familles du quartier de la Pontaise à Lausanne. Informés par courrier fin juin par la Ville que leurs enfants n’auraient plus de place à la cantine à la rentrée, les parents ont lancé une pétition en ligne. Quelques jours plus tard, elle avait récolté plus de 560 signatures.