États-Unis : Des parlementaires s’attaquent aux monopoles des géants de la tech

Les Gafas (Google, Apple, Facebook et Amazon) sont dans le collimateur au Congrès américain, où certains élus dénoncent leurs «monopoles» et ont proposé des projets de loi.

Des parlementaires démocrates et républicains du Congrès américain ont présenté vendredi cinq projets de loi ciblant directement les «monopoles» des géants des technologies Google, Apple, Facebook et Amazon (Gafa), une vaste initiative dont l’adoption reste toutefois incertaine.

«Actuellement, les monopoles non régulés de la tech ont trop de pouvoir sur l’économie», a écrit le démocrate David Cicilline, président d’une commission anti-monopole à la Chambre des représentants. «Ils sont en position unique pour choisir les gagnants et les perdants, détruire les petites entreprises, augmenter les prix pour les consommateurs et mettre les gens au chômage.»

Son collègue républicain Ken Buck a renchéri, estimant que les projets de loi présentés «cassent le pouvoir de monopole de la Big Tech sur ce que les Américains peuvent voir et dire sur internet, favorise un marché en ligne qui encourage l’innovation et donne aux petites entreprises américaines des règles du jeu équitables». «Apple, Amazon, Facebook et Google ont donné la priorité au pouvoir sur l’innovation et, ce faisant, ont nui aux entreprises et consommateurs américains», a-t-il accusé.