Diplomatie : Des parlementaires veulent réactiver le groupe Suisse-Russie

«Je pense que c’était une erreur d’avoir suspendu les activités de ce groupe et qu’il serait approprié de rétablir des relations avec les parlementaires russes, d’autant plus que ce groupe n’est pas un fan-club de Poutine et qu’on a toujours des relations diplomatiques avec la Russie», estime-t-il dans «Le Matin Dimanche».