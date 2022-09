Valais : Des parrains et des marraines pour 105 vaches d’Hérens

Le bilan de l’action développée par Samuel Balet, Thierry Felder et Debora Cina, trois étudiants de la HES-SO Valais, est plus que satisfaisant. Leur action consistant à trouver des marraines et des parrains à des vaches d’Hérens a connu un franc succès. «En moins d’une semaine, l’ensemble des 105 bovins proposés ont trouvé preneurs et un montant de 10'000 francs a été récolté pour soutenir le travail des éleveurs. Ce chèque sera officiellement remis lors de la désalpe prévue le samedi 17 septembre», a déclaré Samuel Balet.