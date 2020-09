Incendies aux USA : Des particules de fumée détectées jusqu’à la Jungfrau

Les feux qui ravagent l’Ouest américain se font «sentir» jusqu’en Suisse. En quatre jours, des particules de fumée ont parcouru plus de 8000 kilomètres, sans être diluées.

Grâce aux observations satellites, «nous surveillons l’ampleur des incendies et la pollution de la fumée transportée à travers les États-Unis et au-delà», a commenté mercredi dans un communiqué Mark Parrington, scientifique auprès du CAMS.

Bien plus de carbone qu’aucune autre année

Les feux émettent également beaucoup de fumée, et ceux de la Californie et de l’Oregon ont déjà relâché dans l’atmosphère «bien plus de carbone en 2020 qu’aucune autre année depuis le début des mesures du CAMS en 2003»: 21,7 mégatonnes en Californie et 7,3 mégatonnes dans l’Oregon.