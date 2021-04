Russie : Des partisans de Navalny arrêtés devant son pénitencier

Inquiet pour la santé du principal détracteur du Kremlin, qui a cessé de s’alimenter depuis le 31 mars, un groupe de soutien s’était rendu en fin de matinée devant le camp de Pokrov, à 100 km à l’est de Moscou.

Transféré dans une unité médicale?

Ils demandaient à voir son directeur et les personnes chargées du suivi de la santé de M. Navalny, ce dernier ayant dit souffrir de fièvre, d’une forte toux et de douleurs au dos. Sans surprise, les autorités pénitentiaires n’ont pas accédé à leur demande.

Et trois fourgons de la police sont arrivés en milieu d’après-midi pour interpeller les participants au rassemblement, dont la médecin personnelle d’Alexeï Navalny et militante d’opposition, Anastassia Vassilieva, selon une journaliste de l’AFP. Des dizaines de policiers étaient présents et ont emmené dans les fourgons des docteurs en blouse blanche et d’autres personnes, dont au moins un journaliste.