Coronavirus : Des pass tombent en France, la mobilisation des opposants aussi

Alors que de nombreux sésames sanitaires devaient être révoqués ce week-end, faute de rappel, les manifestants anti-covid ont une nouvelle fois battu le pavé dans plusieurs villes françaises.

Quatre personnes ont été interpellées dans la capitale, et six en province.

Journalistes agressés

A Paris, lors du rassemblement organisé par Les Patriotes, une équipe de journalistes vidéo de l’AFP a été menacée de mort et agressée, et l’un des agents de sécurité qui la protégeaient a été blessé à la tête.

«C’est le nazisme, l’apartheid, je ne suis pas piquée et je suis contre les vaccins en général», s’agaçait Claire, une sexagénaire interrogée à Paris par l’AFP, en dénonçant pêle-mêle «un système corrompu» et des «médias instrumentalisés».

Non loin, Laurence et Anne-Sophie affichaient un discours plus mesuré en brandissant une banderole «Mères en colère»: «Nous sommes vaccinées, mais nous sommes contre le pass pour les ados et nous ne voyons pas pourquoi on les vaccine puisqu’ils ne sont pas à risque".