Chaque année, plus de 12’000 grenouilles, crapauds et autres tritons migrent dans la région pour se reproduire, mais des centaines d’entre eux meurent en traversant les routes.

Pour installer ces passages, à la Rogivue, la route a été fermée durant trois mois. vd.ch

«L’année dernière, il y a eu un soir où des milliers de grenouilles se sont mises à traverser la route de Semsales en même temps. C’était impressionnant! Il y en avait partout. Malheureusement, impossible de toutes les éviter. J’en ai forcément écrasé quelques-unes», témoigne un habitant de Maracon (VD). Chaque année, plus de 12’000 batraciens se déplacent du biotope humide de la Broye au marais des Mosses, à la Rogivue, pour se reproduire. Pendant vingt-cinq ans, des mandataires de la Direction générale de l’environnement, aidés par des volontaires et des membres de la protection civile locale, ont assuré la pose de barrières de protection, la récolte et le déplacement des animaux afin de limiter le nombre d’individus tués par le trafic routier, ce site étant proche de deux routes cantonales.

Près de 2 millions de francs

A l’occasion de l’assainissement des chaussées, le Canton de Vaud a entrepris la construction de 17 tunnels de franchissement et de 1500 mètres de caniveaux. Ces travaux sont financés par la Confédération (1,07 million de francs) et la Direction générale de l’environnement (805’000 francs). Le 30 janvier, la première grenouille inaugurait l’ouvrage et, le 1er février, c’était au tour du premier triton!