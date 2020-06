Genève

Des passants sauvent un jeune homme de la noyade

Un baigneur a coulé dans le Rhône. Heureusement pour lui, plusieurs personnes se sont portées à son secours. Le pronostic vital de la victime n’a pas été engagé.

«On est fier d’eux, s’exclame le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Nous félicitons ces citoyens de leur courage et de s’être unis pour sauver la vie d’un être humain!» Ce vendredi à 12h43, les pompiers ont été alertés qu’un jeune homme était en train de couler dans le Rhône, face au sentier des Saules, à la Jonction. À leur arrivée, quelques minutes plus tard, l’individu en perdition était hors de l’eau . Des passants s’étaient en effet portés à son secours.