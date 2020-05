Lac de Neuchâtel

La vidéo de l'incroyable sauvetage d'un conducteur

Dimanche en début d'après-midi, un homme est tombé avec sa voiture dans le port de Neuchâtel. Des promeneurs se sont jetés à l'eau et l'ont sauvé de justesse.

«J'étais en train de me promener avec ma famille lorsque nous avons aperçu une certaine agitation sur le port. Très rapidement, nous avons vu qu'une voiture était tombée dans le lac», raconte un Neuchâtelois. Cet accident, qui s'est produit dimanche vers 13h, aurait pu avoir des conséquences dramatiques. «Mais plusieurs passants se sont jetés à l'eau pour sortir le conducteur de l'habitacle. Ils y sont heureusement parvenus et, vingt secondes plus tard, la voiture coulait», poursuit le témoin.