Des passeports sanitaires pour un retour des fans?

CBT 31.07.2020 à 11:06

NON! on va déjà régler les problèmes, des bars disco et autres fêtes privées + les retours de vacances. Alors on ne va sûrement pas rajouter des rassemblements de masses de jeunes (et moins jeunes) fêtards et hooligans (nan, pas tous évidemment). Et dans ce cas, pourquoi pas des concerts? Arrêter ce forcing!