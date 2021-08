Etat-Unis : Des passionnées préservent la légende des sirènes

Des centaines de participantes à une convention sur les sirènes se sont rassemblées ce week-end dans l’Etat de Virginie.

Des tresses qui tourbillonnent et des écailles qui scintillent dans l’eau: tout au long du week-end, des centaines de personnes ont enfilé leur queue de poisson pour un rassemblement de sirènes à Manassas, dans l’Etat américain de Virginie. L’événement, baptisé MerMagic et qui s’est tenu de vendredi à dimanche, attire des passionnés de tous les horizons. «C’est vraiment ouvert à tous, parce qu’il n’est pas forcément nécessaire de nager pour être une sirène, ni de posséder une queue», explique l’une des cofondatrices du salon, Morgana Alba.

Pourtant, on pourrait être découragé par les moyens financiers, parfois prohibitifs, qu’il faut engager. De nombreuses sirènes dépensent des milliers de dollars pour des tenues colorées et recherchées, des sommes le plus souvent consacrées à des queues sur mesure, en silicone ou en mousse et tissu.