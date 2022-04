Confignon (GE): Des patates contre les champs laissés à l’abandon

Le lieu, situé sur la commune de Confignon, n’a pas été choisi au hasard. Il s’agit des parcelles qui ont abrité la coopérative maraîchère des Jardins des Charrotons entre 2007 et 2017 et qui doivent accueillir, à terme, une partie du grand projet immobilier des Cherpines. «Depuis que les baux ont été résiliés, plus personne ne cultive ici», déplore l’agricultrice s’extasiant sur la qualité de la terre, «friable, légère, facile à travailler».

Contrats de confiance

Par cette action, le Comité entend dénoncer l’abandon progressif des champs du secteur des Cherpines-Charrotons depuis leur déclassement en 2011 et plus globalement sur le déclassement de terrains agricoles à des fins d’urbanisation. «Ici, rien ne se construira avant 2035, illustre Lise. En attendant les premiers habitants, il est possible de continuer à cultiver (lire encadré).» Dans le canton de Genève, depuis 2010, 125 hectares de zones agricoles ont été déclassés pour du logement, des équipements et des activités, selon le Département du territoire (DT).