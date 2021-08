Suède : Des patients choisissent leur médecin en fonction de leur origine

Suite à une refonte du système de santé, les Suédois ne dépendent plus automatiquement du médecin de leur secteur. Ce libre-choix a fait apparaître des pratiques discriminatoires.

«Finalement, il n’a pas eu le choix, j’étais le seul médecin sur place. Pendant la consultation, même s’il voyait que je parlais suédois sans aucun accent, il me disait Vous, les étrangers, vous ne comprenez rien, raconte le trentenaire, qui a grandi et étudié en Suède.

«Peau claire»

«Développement inquiétant»

«Tout est très polarisé, et de plus en plus dur quand on parle de ces questions», constate-il à l’heure où l’extrême-droite des Démocrates de Suède, jouit de plus de 20% des intentions de vote.