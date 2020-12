Argovie : Des patients ont été cobayes dans une clinique jusqu’en 1990

Une clinique psychiatrique argovienne a testé des médicaments non autorisés sur des centaines de patients pendand 40 ans, révèle une enquête de l’Institut d’histoire de la médecine de l’Uni de Berne.

Comme ailleurs en Suisse, la clinique psychiatrique de Königsfelden, à Windisch (AG), a testé des médicaments encore non autorisés sur des centaines de patients entre 1950 et 1990. Les autorités ne s’en étaient pas émues, regrette le Conseil d’Etat argovien.

Effets secondaires

Mal informés, pas d’accord écrit

Les instances de contrôle ont failli

Les essais de médicaments réalisés à la clinique de Königsfelden étaient connus des spécialistes, de l’administration et du monde politique. Le rapport d’enquête le démontre. Les instances cantonales n’ont toutefois joué leur rôle de contrôle que «de manière très légère et superficielle». Elles ont accordé la plus grande autonomie à la direction de la clinique et ont fait confiance à sa compétence.