Lausanne - Des patrons de clubs et de bistrots convoqués à la préfecture

Mardi, Christophe Roduit (à g.), vice-président de Gastro Lausanne, et Antoine Piguet ont été auditionnés à la préfecture.

Ils sont 26 patrons de clubs, de bars et de restaurants à avoir été dénoncés par les agents municipaux de la police le 10 novembre dernier . Leur délit? Avoir participé à une action publique pour lancer un cri d’alarme sur leur «situation dramatique» en pleine pandémie et fermeture forcée des établissements publics.

Un appel à «manifester»?

Les autorités semblent notamment reprocher au collectif «Qui va payer l’addition» d’avoir «appelé des gens à venir manifester» sur les réseaux sociaux. Ses membres contestent la notion même de «manifestation» et font remarquer qu’il n’y avait pas d’organisateurs officiels pour ce qu’ils appellent un happening; soit ces quelques tables et chaises vides posées sur cette place Saint-François pour symboliser leur fermeture obligatoire, l’absence alors d’indemnités prévues par le Canton.

La Commission de police les a condamnés à 200 fr. de contravention chacun. Une dizaine d’entre eux a fait opposition et certains dénoncent une décision plus politique que judiciaire. Parmi les recourants convoqués par la Préfecture de Lausanne mardi, Frédérique Beauvois, Antoine Piguet et Christophe Roduit, vice-président de Gastro-Lausanne.