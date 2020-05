Aide octroyée durant la crise

Des patrons rachètent leur voiture de luxe avec les crédits de la Confédération

Des patrons de PME utilisent l’aide de transition débloquée par le Conseil fédéral pour rembourser leurs dettes et récupérer les voitures de luxes qu’ils avaient déposées comme garantie de prêt.

Ferrari, Aston Martin et Rolls Royce

Les débiteurs n'ont pas à donner de raison pour récupérer leurs voitures mises en gage. Il s’agirait principalement de dirigeants d’entreprises actives dans le secteurs de la construction, de l'immobilier et de la finance. «Nous savons que de nombreux clients utilisent les prêts d'urgence pour rembourser leurs dettes et récupérer leur voiture», explique le prêteur sur gage. Parmi les marques concernées: Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Porsche, ou encore Rolls Royce.

Or le seul but des crédits de transition est de couvrir les frais de fonctionnement, comme le stipule l’ordonnance du Conseil fédéral. Et non pas de rembourser des dettes antérieures. Mais cette règle peut facilement être contournée, explique la «Sonntagszeitung».