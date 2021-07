Suisse – France : Des patrouilles mixtes à Porrentruy

Vendredi, une collaboration transfrontalière pour la sécurité s’est tenue à Porrentruy (JU), notamment aux abords de la piscine, bassin d’agitateurs en 2020.

La gendarmerie nationale française, la police cantonale jurassienne et la police municipale de Porrentruy ont uni leurs forces vendredi 9 juillet à Porrentruy, dans le canton du Jura. L’objectif était de sécuriser des lieux publics en joignant les connaissances de chaque entité pour permettre des contrôles ciblés et rapides. Une attention particulière était portée sur de potentiels perturbateurs qui pouvaient viser la piscine de Porrentruy , comme ce fut le cas en 2020.

Certains perturbateurs pouvant venir de France voisine, une mesure préventive a été mise en œuvre pour contrôler et dissuader les agitateurs avant leur arrivée à la piscine. Sur la base de l’accord de Paris qui permet une telle collaboration entre les forces sécuritaires suisses et françaises chez leur voisin, des policiers et gendarmes du Jura, de France et de Porrentruy se sont alliés à Porrentruy, vendredi en fin de journée. Des contrôles de personnes ont été effectués dans les environs immédiats de la piscine mais également sur un des axes d’entrée de Porrentruy depuis la France.