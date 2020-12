Genève : Des pavillons modulables installés dès la rentrée 2022

Faute de places suffisantes pour accueillir tous les élèves genevois, la Ville a décidé de mettre en place de nouvelles structures dès 2022.

Les infrastructures scolaires existantes ne peuvent plus aujourd’hui accueillir de plus en plus d’élèves. Le projet d’agrandissement de l’école de Liotard, et les projets de nouvelles écoles au Mervelet et à la Petite-Boissière, ne permettent pas de répondre à l’urgence actuelle, souligne la municipalité.