Centrafrique : Des pays africains appellent les rebelles à cesser le feu

En Centrafrique, les rebelles tentent de renverser le régime du président Touadéra, réélu pour un second mandat à la tête du pays le 18 janvier.

«Les chefs d’État et de gouvernement appellent les forces rebelles à un cessez-le-feu unilatéral et immédiat», a déclaré le ministre des Affaires étrangères angolais, Téte António, en conclusion d’une réunion de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (ICGLR) à Luanda.

Présent au sommet, Faustin Archange Touadéra a officiellement été réélu, avec un faible taux de participation, pour un second mandat à la tête de la Centrafrique le 18 janvier. Les élections présidentielle et législatives se sont tenues fin décembre dans ce pays en proie depuis 2013 à une guerre civile, très meurtrière jusqu’en 2018 et ravivée par l’annonce d’une offensive rebelle pour empêcher ces scrutins.