Football – Des Pays-Bas M21 costauds sur la route de l’Euro 2023

Les formations néerlandaises - et pas seulement celle de l’Ajax Amsterdam – ont toujours été réputées. A tel point que les A n’attendent que rarement que ses «pépites» arrivent à maturité et s’appuient fréquemment sur des joueurs «frais», parfois même avant leurs dix-huit ans… Le pire, c’est que ce n’est pas près de s’arrêter. Ils sont déjà une quinzaine né en 1997 ou plus tard à avoir été sélectionné chez les «grands».