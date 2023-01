Exécutions : Des pays de l’UE convoquent les ambassadeurs d’Iran

Elle a ajouté que de «nouvelles sanctions de l’UE (étaient) envisagées», sans plus de précisions. «Nous convoquons l’ambassadeur iranien à une réunion au ministère des Affaires étrangères afin de lui envoyer le signal le plus fort possible et imaginable, à savoir que les abus commis à l’encontre de son peuple suscitent notre indignation», a aussi déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, à l’agence de presse locale Ritzau. Le ministère danois a précisé à l’AFP que la réunion aurait lieu lundi.