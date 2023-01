Palestine : Des pays réclament la levée de récentes sanctions «punitives» d’Israël

Dans une déclaration transmise à des journalistes lundi, une quarantaine d’États membres de l’ONU, réaffirmant «leur soutien indéfectible» à la CIJ et au droit international, expriment leur «profonde inquiétude concernant la décision du gouvernement israélien d’imposer des mesures punitives au peuple, au leadership et à la société civile palestiniens après la requête de l’Assemblée générale» auprès de la Cour. «Quelle que soit la position de chaque pays sur la résolution, nous rejetons des mesures punitives en réponse à une demande d’avis de la Cour internationale de justice, et plus généralement en réponse à une résolution de l’Assemblée générale, et nous appelons à leur retrait immédiat», ajoutent-ils.