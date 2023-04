Guinée: Des pêcheurs atteints d’une mystérieuse maladie de peau

Produits de pêche analysés

En novembre 2020, un millier de pêcheurs sénégalais avaient été touchés par une maladie inconnue qui donnait les mêmes symptômes. Quelques semaines plus tard, le ministère de la Santé indiquait que le risque viral et contagieux était écarté et que tous les cas signalés avaient évolué favorablement sans complication, tout en disant ignorer les causes du mal.