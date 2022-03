Fribourg – Des peines fermes pour les complices de l’évasion de la prison centrale

Les dénégations et tentatives d’explication développées en audience l’automne passé n’ont pas porté leurs fruits. Deux hommes ont été reconnus coupables, entre autres, d’entrave à l’action pénale pour avoir aidé l’assassin de Frasses à s’évader de la prison centrale de Fribourg, en 2017, où il purgeait sa peine privative de liberté à vie. Selon le juge, qui a suivi les explications du procureur Fabian Gasser, ceux-ci ont soutenu leur camarade en l’aidant à communiquer avec l’extérieur grâce à des téléphones portables et en lui fournissant un transport et une cache: il avait été cueilli juste sous sa fenêtre et amené au milieu de la nuit à moto jusqu’à un appartement à Marly, où il avait pu se cacher lorsque la police lançait les recherches.