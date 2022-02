Des people dans le prochain Pékin Express

M6 : Des people dans la prochaine saison de «Pékin Express»

Alors que la diffusion de la saison 15 vient de commencer sur M6, les prochains candidats du jeu se sont envolés pour le Sri Lanka. Parmi eux, Inès Reg, une ex Miss France ou des commentateurs sportifs.

D’après les informations du «Parisien», «six binômes composés d’une ou deux personnalités et leur proche se sont envolés samedi dernier (ndlr: 5 février 2022), direction le Sri Lanka». Parmi elles, on trouve Valérie Trierweiler, ex-compagne de l’ancien président français François Hollande, Miss France 2007 Rachel Legrain-Trapani ou encore un couple de commentateurs sportifs composé de Yoann Riou et de Xavier Domergue. L’humoriste et comédienne Inès Reg, 29 ans, participera également à l’aventure. Elle sera accompagnée de sa soeur.