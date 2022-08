Un festival au milieu d’un champ de maïs

Mézières (VD) : Des pépites à écouter au milieu d’un champ

Le festival Into the Corn accueillera des pointures suisses de pop, electro et soul pour sa nouvelle édition qui se tiendra les 12 et 13 août 2022 à Mézières.

Le site du festival avait fière allure en 2021. YouTube

Into the Corn s’est rapidement fait un nom dans le paysage des petits festivals romands. Logique: son cadre est surprenant, puisqu’il se tient dans un champ de maïs, et sa programmation est bien sentie avec une mise en avant de pépites suisses, comme ce sera à nouveau le cas lors de la prochaine édition.

Au milieu des céréales, plantées en mai dernier pour être à bonne hauteur les 12 et 13 août 2022, le public pourra notamment apprécier le duo Adolpho & Franky, pointure de la scène électronique underground lausannoise, Mimetic, directeur artistique du réputé festival genevois Electron, Danitsa, chanteuse genevoise de soul et r’n’b qui a publié l’excellent album «Sycle» en décembre 2021 et qui a, cinq mois plus tard, remporté un Swiss Music Awards, ou encore Max Apollo, rocker zurichois en pleine ascension.

À signaler qu’Into the Corn, une fois ses investissements remboursés, soutiendra For Equity, association qui réalise des projets d’entraide. Lors des dernières éditions, les dons du festival organisé à Mézières (VD) ont permis de soutenir la construction d’une école et d’un puits d’eau potable en Éthiopie.

Le programme Vendredi 12 août 2022 – Grande Scène: 16h Caasi & Jeremy J, 19h Julien Vertigo, 21h30 The Studio Crew, 0h Adolpho & Franky, 2h Mimetic. Samedi 13 août 2022 – Grande Scène: 19h30 Dream Parade, 21h30 Danitsa, 23h30 Max Apollo, 1h30 Skandal, 2h15 PRXM, 3h Skandal & PRXM. Petite Scène: 18h30 Le Piq-Niq Elfiq, 20h30 Sneaky Funk Squad, 22h30 Roxane, 0h30 Sneaky Funk Squad. Infos et billetterie: intothecorn.ch