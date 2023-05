Le programme de l'édition 2023 des Francomanias est connu

En 2022, les Francomanias ont vécu une édition historique en attirant près de 18’000 personnes, dont 5’500 pour les lieux payants. «Cela ne m’a mis aucune pression au moment de réfléchir à l’affiche 2023. Au contraire, cela m’a conforté dans l’idée de poursuivre sur la même voie», explique Emmanuel Colliard, programmateur depuis 2012. Selon lui, la magie opère avec des soirées thématiques par genre et en proposant sur la même scène des musiciens complémentaires. Il cite par exemple la soirée d’ouverture à l’hôtel de ville. «Le public qui viendra pour Suzane sera séduit par l’univers de Nuit Incolore. Et inversement. Comme chacune de nos scènes ne reçoit que deux ou trois concerts par jour, la cohérence artistique est très importante. Je programme mes coplateaux dans l’esprit club avec une première partie, un show et, à l’occasion, un aftershow», livre-t-il.

Avec cette recette gagnante, les Francomanias dérouleront le tapis rouge aux pépites de la scène actuelle. Parmi celles-ci: Zaho de Sagazan, phénomène de la chanson, Voyou, qui bénéficie d’une presse élogieuse avec son disque «Royaumes Minuscules», ou encore November Ultra, révélation féminine aux dernières Victoires de la musique en date. Les voir chanter dans un «petit» festival comme celui de Bulle, de surcroît sur sa deuxième scène, est une aubaine. «Je suis ces artistes depuis très longtemps et ils ont été signés alors qu’ils n’étaient pas aussi populaires qu’aujourd’hui. On a déjà connu une pareille situation avec Clara Luciani et Juliette Armanet, en 2018, ainsi que Pomme, en 2021. Leurs concerts dans l’intimiste Cour du Château avaient été magiques pour elles et le public», se souvient Emmanuel Colliard. L’événement reprogramme également une soirée hip-hop. «Ces dernières années, elles ont cartonné. On a vraiment un public jeune qui nous attend dans ce style. Avec Luidji, Vacra et Prince Waly, dont j’ai beaucoup aimé l’album «Moussa», le plateau a de la gueule», se réjouit-il.