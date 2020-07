il y a 9min

Des perles qui méritent d’être connues

Les petits bijoux abordables sont de vrais bons tuyaux. Nous nous sommes mis à la recherche de ce genre d’outsiders et nous avons fini par trouver neuf modèles.

de Georg Kacher

C’est une lapalissade de dire que Skoda construit les Volkswagen les moins chères, que rien que la Golf de base répond aux principales exigences en matière de transport et que la Tesla Model 3 est quasi imbattable en termes d’autonomie, d’accélération et de prestations. Nous avons trouvé neuf alternatives à l’establishment offrant un plaisir de conduite, des bons tuyaux pour les clients qui savent compter, des outsiders intéressants sans pour autant être hors de prix.

La BMW M240i Cabrio

Propulsion arrière! Six cylindres! Prix compétitif! C’est vrai, la Série 2 a pris de l’âge. Cela se remarque à l’infodivertissement vieillot, à la connectivité lente et à l’absence de systèmes d’assistance. En contrepartie, elle est une BMW pur jus, c’est-à-dire agile, puissante, robuste et souple. Cette voiture a l’art de prioriser la performance.

Le moteur de 340 ch s’adonne à la règle de trois: démarrage, puissance et économie. La capote est en toile, comme celle de la Série 4 à partir de 2021. Ce poids léger de 64’500 francs est une part de liberté émotionnelle avec la garantie du plaisir de conduire.

La Fiat Tipo Break 1.4 T-Jet

Mauvaise marque? Mauvais modèle? Que nenni! La Tipo, sortie en 2019, a beau être une voiture low-tech, elle est la championne en termes d’espace de chargement, d’équipement et de motorisation. Même le prix catalogue du modèle essence le plus puissant, équipé de presque toutes les options, ne dépasse pas les 26’890 francs. Qu’il s’agisse de la version essence ou diesel, elle développe une puissance de 120 ch. La direction laisse un peu à désirer, tout comme la suspension dans les nids-de-poule. Mais cette Italienne, dont le volume du coffre dispose d’une capacité maximale de 1650 litres, procure satisfaction et apporte une sécurité de conduite. Sa finition est convaincante, les commandes sont sans chichis et les frais d’entretien sont, de manière déconcertante, très bas.

La Hyundai i30 Fastback N

Le prix de l’i30 N, avec son arrière fuyant, est de 38’490 francs, mais la Fastback (900 francs plus chère) est plus élégante, plus spacieuse et plus accomplie. Pour les connaisseurs, la peinture bleu layette est un must et c’est également à cela qu’on remarque qu’elle a été développée par l’ancien directeur technique de BMW M. Moyennant un budget relativement faible, la Coréenne de 275 ch aux gènes bavarois offre des performances de conduite exemplaires (passage de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes, vitesse de pointe de 250 km/h) pour une faible consommation (seulement 7,8 l/100 km selon le cycle WLTP). Son châssis sportif, sa direction précipitée et la perfection du freinage ne manqueront pas non plus de satisfaire les automobilistes.

La Kia Xceed 1.4 T-GDI

Et voici une autre Coréenne, cette fois sous la forme d’un crossover environ 10’000 francs moins cher que son modèle équivalent BMW X2. Contrairement à la concurrence, Kia ne dispose pas de quatre roues motrices dans cette catégorie. Par contre, la marque propose une hybride rechargeable (Xceed PHEV disponible à partir de 42’400 francs). Au fond, la version de 140 ch le fait. Même équipée d’un intérieur cuir, d’un toit ouvrant en verre, d’un système de navigation et d’autres options – une garantie de sept ans comprise et une faible perte de valeur assurée –, elle reste en dessous de 37’000 francs. Les plus traditionnels préféreront opter pour l’un des trois autres modèles disponibles. Les versions break et cinq portes coûtent le même prix, à moins de se diriger vers la version plus chic et mieux équipée Proceed Shooting Brake, pour quelques deniers de plus.

La Mercedes-Benz GLB 200d

Le GLB est le héros secret des compactes de la marque à l’étoile. Ce SUV, agrémenté de certains éléments de style de la Classe G, vise à combler les lacunes entre la BMW X1 et X3 ou l’Audi Q3 et Q5. À la demande, les Souabes proposent sept sièges, quatre roues motrices et un moteur quatre cylindres d’AMG de 306 ch. Parmi les points forts, on notera l’espace intérieur variable, le système de commande MBUX, la qualité exceptionnelle des sièges et son comportement plutôt agile. Les tarifs démarrent à 50’000 francs pour la version diesel de 150 ch, pleine de vivacité (passage de 0 à 100 km/h en 9,1 secondes) et économique (6,1 l/100 km). À noter toutefois que les options font grimper le prix de manière exponentielle!

La Porsche 718 Boxster 2.0

Elle n’a que quatre cylindres, la transmission à double embrayage coûte plus cher et le toit en toile restreint fortement la visibilité vers l’arrière. Alors pourquoi ne pas opter pour la Cayman Coupé, moins chère, et équipée d’un moteur 2,5 litres tant qu’on y est? Eh bien, parce que la Boxster éveille les sens, que son moteur 2,0 litres fait faire des économies et que le modèle de base sans option promet à lui seul un maximum de plaisir de conduite. Entre la 718 2.0 de 300 ch (disponible à partir de 75’800 francs) et la GTS 4.0 de 400 ch, il a y une différence de plus de 32’000 francs. À ce prix-là, quelle importance que la belle s’essouffle à 275 ou seulement à 293 km/h?

Le Renault Grand Scénic TCe 140

Après le lancement du Volkswagen Bulli, qui semble désormais dater d’un siècle, il est grand temps de faire ses adieux au minivan. Parmi les modèles sur lesquels brille la lumière éternelle, on retrouve également Renault, qui avec son Espace a jadis réinventé le genre pour une bourgeoisie exigeante. Mais les jours de la navette parisienne sont comptés et même son petit frère, le Scénic, ne devrait pas avoir de successeur. Dommage, car avec son empattement rallongé de 23 cm et ses trois rangées de sièges, il offre non seulement une polyvalence inégalée, mais également un prix avantageux (à partir de 32’500 francs). De plus, ses roues XXL de 20 pouces de série sont particulièrement bien proportionnées.

La Toyota GT86

K 2000. Fast and Furious. Need for Speed. Si ça ne vous rappelle rien, pas la peine de lire les lignes qui suivent. Car la GT86 (et sa sœur jumelle, la Subaru BRZ) n’est ni une Toyota de vieux, ni une Prius deux portes shootée, mais une voiture minimaliste pour la génération Banzaï, éternellement jeune. Pour 34’900 francs, l’alternative plus économique à la Supra dispose d’un tout petit moteur boxer de Subaru sous le capot, ainsi que d’un châssis digne d’une voiture de course, de freins étonnamment puissants, ainsi que d’une direction ultraréactive. Le seul bémol se situe au niveau du confort.

