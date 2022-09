Etats-Unis: «Des personnalités de longue date de CNN disparaissent, y a-t-il une purge?»

États-Unis : «Des personnalités de longue date de CNN disparaissent, y a-t-il une purge?»

La critique de Trump

Une chaîne plus neutre

Plusieurs employés actuels et anciens, qui se sont entretenus avec le Washington Post, interprètent cet exode soudain comme la preuve que le nouveau directeur, Chris Licht, qui a pris son poste en mai, commence son mandat en écartant les voix qui ont souvent critiqué l’ancien président Donald Trump et ses alliés. Le but serait de présenter une nouvelle CNN plus neutre sur le plan idéologique.