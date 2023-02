Des personnes avec un handicap à la PC? Berne dit non

L’armée est une structure qui permet des affectations sur mesure, la PC et le service civil non, dit le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a dévoilé son avis mercredi. Et il s’y oppose. Tout d’abord, pour le service civil, il rappelle que celui-ci n’est accessible qu’aux personnes qui ont dans un premier temps été déclarées aptes à l’armée. «Les 4500 établissements d’affectation sont responsables des civilistes et requièrent leur aptitude fondamentale», dit-il, expliquant que l’Office fédéral en charge n’aurait pas les moyens «d’examiner systématiquement la capacité de résistance physique et psychique des personnes». Les questions de responsabilité en cas d’accident ne sont pas non plus résolues.